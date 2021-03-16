Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü
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Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü

16.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:58

Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.

Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü

YOZGAT - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Yozgat, bu yıl kışı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçirdi. Yozgat'ta bugün yağan Mart karı ise şaşkınlığa neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yağan Mart karı Yozgatlıları mutlu etti. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bundan iyisi mi olur, bu bir bereket. Yazı beklerken kış geri geldi. 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Meyveler ekinler suyunu alır" şeklinde konuştular.

Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü
Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü
Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü
Yozgat'ta Mart karı kenti beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN DEMİR

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