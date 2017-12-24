Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



YOZGAT - Yozgat'a gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken bazı araçlarda yolda kaldı.

Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Ankara'dan Sivas'a gitmekte olan Osman Çetin yönetimindeki 50 KF 862 plakalı Tır, Esentepe mevkinde refüje çarpıp makaslayarak yolu kapattı. Kaza sonucu yol bir süre trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan Tır şoförü Çetin, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı görüp durduğunu belirten Osman Gençer isimli vatandaş, "Araç rampa aşağı inerken buzlanma nedeniyle kaydı, makaslayarak bu hale geldi. Şoför hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yozgat dört yol mevkiinde ise soğuk nedeniyle arızalanan bir araç çekici yardımıyla çekilerek trafik akışı sağlandı. Araç sürücüsü Adem Karameşe, bir anda yolda kaldıklarını söyleyerek aracını çekici sayesinde sanayiye götürdüklerini söyledi. Sivas'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü şoförü Rıfat Baran ise yollarda çok sayıda kaza gördüklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için hazırlanan vatandaşlardan Abdurrahman Doğan, "Uzun süreden beri kar yağışını bekliyorduk, nihayet kar yağdı biz de işe gitmek için aracımızı temizliyoruz" derken taksici esnafı Selahattin Yılmaz ise karın yağmasına sevindiklerini söyleyerek işe çıkmak için taksilerini temizlediklerini söyledi.

Kent merkezinde ise Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda kar küreme çalışması gerçekleştirdi.