Yozgat'ta Kar Kazaları da Beraberinde Getirdi

Yozgat'a gece başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.



Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Ankara'dan Sivas'a gitmekte olan Osman Çetin yönetimindeki 50 KF 862 plakalı tır, Esentepe mevkiinde refüje çarpıp makaslayarak yolu kapattı. Kaza sonucu yol bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan tır şoförü Çetin, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayı görüp durduğunu belirten Osman Gençer isimli vatandaş, "Araç rampa aşağı inerken buzlanma nedeniyle kaydı, makaslayarak bu hale geldi. Şoför hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" dedi.



Yozgat Dörtyol mevkiinde ise soğuk nedeniyle arızalanan bir araç çekici yardımıyla çekilerek trafik akışı sağlandı. Araç sürücüsü Adem Karameşe, bir anda yolda kaldıklarını, aracını çekici sayesinde sanayiye götürdüklerini söyledi.



Sivas'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsü şoförü Rıfat Baran ise yollarda çok sayıda kaza gördüklerini ifade etti.



Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için hazırlanan vatandaşlardan Abdurrahman Doğan, "Uzun süreden beri kar yağışını bekliyorduk, nihayet kar yağdı, biz de işe gitmek için aracımızı temizliyoruz" derken, taksici esnafı Selahattin Yılmaz ise karın yağmasına sevindiklerini, işe çıkmak için taksilerini temizlediklerini söyledi.



Kent merkezinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda kar küreme çalışması gerçekleştirdi. - YOZGAT