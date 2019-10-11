Yozgat'ta htş operasyonu: 2 gözaltı

11.10.2019 16:05

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kadışehri'de yaşayan C.E. ve İ.C.'nin terör örgütü HTŞ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Baskında Suriye uyruklu C.E. ve İ.C. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA