Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
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Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

05.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:07
Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

'ın ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 6'sı öğrenci 10 kişi yaralandı.


Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yünalanı köyünden engelli öğrencileri taşıyan Ayhan Gürbüz yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis aracı, Oluközü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 öğrenci ile şoför Ayhan Gürbüz, şoförün 4 aylık bebeği Mert Gürbüz ile araçta bulunan Turana Malıkova ve Aysel Mericova yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni ve Saraykent Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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