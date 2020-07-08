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Yozgat'ta dolu ekili alanlara zarar verdi
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Yozgat'ta dolu ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde, sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ta dolu ekili alanlara zarar verdi
08.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:30

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde, sağanak ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Beldede yaklaşık yarım saat etkili olan dolu, hububat ekili alanlar başta olmak üzere meyve ve sebzelerde zarara neden oldu.

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde ve çevresinde sağanak ve dolunun etkili olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 bin dekar alanın hasar gördüğünü aktaran Büyük, "Yarım saat boyunca fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve sel suları özellikle arpa, buğday ve fasulye başta olmak üzere sebze ekili alanlar ile meyvelere büyük zarar verdi. Bazı evlerimizi su bastı. Belediye ekiplerimiz su basan evlerimizde temizlik çalışmasını sürdürüyor." dedi.

Büyük, devlet kurumlarından yetkililerin beldeye geldiğini belirterek, "Ekili alanlarımıza çamurdan girilemediğinden dolayı hasar tespit çalışmaları yapılamıyor. İnşallah hasar tespit çalışmaları yarın başlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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