Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
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Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

05.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:27
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

YOZGAT'ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı.

YOZGAT'ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinin en işlek yerlerinden olan ve trafiğin yoğun olduğu Lise Caddesi ile Meydan Yeri Caddesi boş kalırken, kısıtlamalara uyulduğu görüldü. Ekmek fırınlarında kısıtlama öncesi yaşanan yoğunlukta yerini sakinliğe bıraktı. Cadde ve sokaklarda ambulans ve polis araçlarının uyarı sirenleri duyuldu. Kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, cenaze hizmetlerinde çalışanlar ve belediye temizlik işçileri de mesailerine devam etti. Sabah erken saatlerde cadde ve sokakların temizliği araç ve yaya trafiğinin olmaması nedeniyle rahat bir şekilde gerçekleştirildi.


Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği
Yozgat'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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