Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa haberi: Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde dün gece meydana gelen yangında tüp patlaması sonucu yıkılan duvar altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde dün gece meydana gelen yangında tüp patlaması sonucu yıkılan duvar altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir-Melek Şahin çiftinin yaşadığı evde sobadan çıkan yangın mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlaması sonucu yıkılan duvar altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yaşlı çiftin enkaz altından çıkarılan cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Ertuğrul