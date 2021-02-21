Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

21.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:15

Son dakika 3. sayfa haberi: Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde dün gece meydana gelen yangında tüp patlaması sonucu yıkılan duvar altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde dün gece meydana gelen yangında tüp patlaması sonucu yıkılan duvar altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir-Melek Şahin çiftinin yaşadığı evde sobadan çıkan yangın mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlaması sonucu yıkılan duvar altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaşlı çiftin enkaz altından çıkarılan cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan yangında mutfak tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Ertuğrul

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