Yozgat'ta 75 çocuk sünnet ettirildi

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında 75 çocuk sünnet ettirildi.

Yozgat'ta bu yıl 20'ncisi düzenlenen Sürmeli Festivali kapsamında kentte 75 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet olan çocuklar için Büyük Cami Çapanoğlu Camisinde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara pilav ikram edildi. Yerel sanatçıların verdiği konserin ardından sünnet olan çocuklara AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Başkan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivaldeki amaçlarının birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak olduğunu söyledi.

Festival kapsamında 75 çocuğun sünnet edildiğini ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Köse, "Rabbim onların ailelerine sünnet düğünlerini gösterdi, inşallah büyük düğünlerini de gösterir. Festival programımız 3 gün sürecek. Özellikle akşamları hem mahalli hem de ulusal sanatçılarımızla Yozgat halkımızın huzurunda olacağız. İnşallah güzel bir festival geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA