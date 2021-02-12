Yozgat'ta 65 yaş üstüne ilk doz aşı uygulaması başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, Yozgat'ta 65 yaş üstüne ilk doz aşıları yapılıyor.

Yozgat Şehir Hastanesi ve sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları devam ederken, www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 65 yaş üstü vatandaşlar da aşılarını yaptırmaya başladı.

Şehir Hastanesinde aşı yaptıran 67 yaşındaki Osman İçme, Kovid-19 aşısını yaptırmak için gece randevu aldığını ve hiçbir sıkıntı yaşamadan aşısını yaptırdığını söyledi.

Örencik Köyü Muhtarı Coşkun Koç da köyde yaşayan 84 yaşındaki babası ve 72 yaşındaki annesine aşı yaptırdığını belirterek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, annem ve babamın aşısını yaptırdım. Babama daha önce aşı çıkmıştı ancak annemle olsun diye bekledik, bugün ikisine de aşı yapıldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul