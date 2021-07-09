YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
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YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta besici Abdullah Çakır'ın yetiştirdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 'Çakırbey' isimli boğa, 35 bin TL'den Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

YOZGAT'ta besici Abdullah Çakır'ın yetiştirdiği 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 'Çakırbey' isimli boğa, 35 bin TL'den Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Kent merkezine bağlı Sarıhacılı Mahallesi'nde besicilik yapan Abdullah Çakır, mandırasında yetiştirdiği ve Çakırbey ismini verdiği 2 yaşındaki boğayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki Çakırbey, 35 bin liradan pazara çıktı. Çakırbey'e 2 senedir çocuk gibi baktığını belirten Abdullah Çakır, hem küçükbaş hem de büyükbaş yetiştirdiklerini ifade ederek, Beslediğimiz hayvanları birinci sınıf yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı diye fiyatlarımızı abartmıyoruz. Kasap kaç liradan kesiyorsa biz de o fiyattan kurbanlık veriyoruz. Çakırbey isimli kurbanlığımıza 35 bin lira istiyoruz pazarlık payımız var. Bizden alan vatandaşlarımızın kurbanlarını kesilmesi konusunda da yardımcı oluyoruz dedi.

KASAPTAN KURBANLIK YATIRMA DERSİ

Yozgat'ta kasaplık yapan Hasan Demirtaş, Abdullah Çakır'ın yetiştirdiği 800 kilogramlık başka bir boğayla büyükbaş kurbanlıkların kesim için nasıl yatırılacağını gösterdi. Büyükbaş kurbanlıkların kolay bir şekilde yatırılmasını uygulamalı olarak gösteren Demirtaş, büyükbaş kurbanlığın 7 ile 10 metre arasında sağlam bir urganla rahatlıkla yatırılabileceğini söyledi. Kurbanlıkların uzman kişiler tarafından kesilmesi gerektiğine dikkat çeken Demirtaş, Vatandaşımız bayramda kurbanlığını keserken 300- 500 lira vermekten kaçınıyor, ellerini, ayaklarını kestiriyorlar ve bayramda sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedenle vatandaşımızın kurbanlarını uzman kişilere kestirsin diye konuştu.

YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YOZGAT'TA 1.3 TONLUK BOĞA 35 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI - Haberler
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