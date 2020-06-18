Yozgat Şeker Fabrikası hububat alacak
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Yozgat Şeker Fabrikası hububat alacak

Yozgat Şeker Fabrikası'nın şeker pancarının dışında hububat alımı da yapacağı bildirildi.

Yozgat Şeker Fabrikası hububat alacak
18.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:36

Yozgat Şeker Fabrikası'nın şeker pancarının dışında hububat alımı da yapacağı bildirildi.

Fabrika müdürü Hasan Bedirhan Aka, düzenlediği basın toplantısında, bu dönem hasat sezonunda hububat alımı da yapacaklarını söyledi.

Maddi gücü olmayan çiftçiye destek olmak için çalışacaklarını aktaran Aka, "Sözleşmeli tarım modelini uyguladığımızda inşallah hububatın yanında baklagiller noktasında da sözleşmeli tarım modeli uygulayacağız. Amacımız, maddi gücü olmayan çiftçilerimizin de aynı pancardaki gibi gübresini, tohumunu, avansını vererek, daha ürününü almadan destekleyip onları üretime katmaktır." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de şeker fabrikasının Yozgat için, Sorgun için önemli bir değer olduğunu ve çok önemsediklerini vurguladı.

Ekinci, belediye olarak şeker fabrikasının bütün ihtiyaçlarını karşılamak için güçleri yettiğince katkı sağlayacaklarını anlatarak, "Şeker fabrikası Sorgun'a çok ciddi katkısı olan bir işletme. Yılda yaklaşık 200 milyon liraya yakın katma değer sağlıyor. Bu da Sorgun için bulunmaz bir nimet." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Şeker İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, fabrika yetkilileri ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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