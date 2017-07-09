Yozgat Otomobil Devrildi, Aynı Aileden 4 Kişi Yaralı Kurtuldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karayolunda devrilip, ters döndü, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun E-88 Karayolu, Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sisva yönüne gitmekte olan Yusuf Demirel (32) yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yusuf Demirel ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Emine (55), Miraç (7) ve Meryem Demirel (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.