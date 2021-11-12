Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı - Haberler
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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Yozgat merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Yozgat merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Boğazlıyan, Sarıkaya, Saraykent ilçeleri ile Kayseri'de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve esrar ile 18 bin 575 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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