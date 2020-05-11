YOZGAT Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira ceza
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YOZGAT Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira ceza

Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira cezaYOZGAT'ın Saraykent ilçesinde, kasap önünde bekleyen köpeğe birer gün arayla süpürge fırlatıp, tekme attığı güvenlik kamerası ile tespit edilen H.D.K., 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.

YOZGAT Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira ceza
11.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:34

Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira ceza

YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde, kasap önünde bekleyen köpeğe birer gün arayla süpürge fırlatıp, tekme attığı güvenlik kamerası ile tespit edilen H.D.K., 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 gün önce öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeğine, kimliği belirsiz bir kişi süpürge fırlattı. Aynı kişi, bir gün sonra yine kasap önünde bekleyen köpeğe tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişinin köpeğe saldırması ve ardından vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki çekti. Olayın ardından polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin H.D.K. olduğu tespit edildi. H.D.K., Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 1894 lira idari para cezasına çarptırıldı.

'İKİ AYRI İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'

Yozgat Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saraykent ilçemizde 06.05.2020 ve 07.05.2020 tarihlerinde ilçe merkezinde bir şahsın sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edilmiştir. İlçe Emniyet Amirliğince yapılan soruşturma sonrası köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs hakkında gerekli idari işlemler ivedi bir şekilde yapılarak, iki ayrı gün içinde işlediği fiillerden dolayı iki ayrı idari para cezası uygulanmıştır."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

YOZGAT Köpeğe süpürge fırlatıp tekme atan kişiye, 1894 lira ceza

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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