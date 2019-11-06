Yozgat İyi Parti İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

06.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:02

YOZGAT (İHA) – Yozgat İyi Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi Yamaçlı kasabası Bektaşlı yol ayrımında meydana geldi. İlk bilgilere göre Yenifakılı belediyesini ziyarete giden İyi Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ve parti mensuplarının içerisinde bulunduğu 66 NL 858 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Toprak Sayın ağır yaralandı.Yaralılar Boğazlayan Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehit Hastanesi'ne sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA