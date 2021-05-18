"Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiriliyor
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"Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiriliyor

'Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi' hayata geçiriliyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öncülüğünde yürütülen ve bölgede sosyoekonomik iyileştirmeyi hedefleyen "Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öncülüğünde yürütülen ve bölgede sosyoekonomik iyileştirmeyi hedefleyen "Yozgat Havzası Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiriliyor.

Yozgat ile Çorum, Tokat ve Sivas'ın yer aldığı projeden 14 ilçe, 480 köy faydalanacak.

Projenin Yozgat etabında, merkez, Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent ve Çayıralan ilçelerinde 204 orman köyü ve 68 orman dışı köyde dahil olmak üzere toplam 272 köy projeden faydalanacak.

2021 yılı yatırım programına alınan ve 2021- 2027 yılları arasında uygulanacak projenin toplam tutarı 507,9 milyon lira olacak.

Proje kapsamında, kırsal kesimi destekleme yatırımları, odun tüketimini azaltıcı faaliyetlerden, kat kaloriferi, güneş enerjisi ile su ısıtma, bina izolasyonu, güneş enerjisi ile elektrik üretimi gibi faaliyetler içeren çalışmalar ile hayvancılık, seracılık, arıcılık, ticari faaliyetleri içeren alt projeler desteklenecek.

Projeyle, bölgede bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, vatandaşların muhtelif gelir getirici faaliyetlerle refahının artmasının yanı sıra tarım ve hayvancılığa katma değer, ülke ekonomisine de katkı sağlaması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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