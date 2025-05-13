YOZGAT HAVA DURUMU: 13 Mayıs 2025 Salı günü Yozgat'ta hava durumu nasıl? Yozgat 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Yozgat'ta da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Mayıs 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 13 Mayıs Salı günü Yozgat'ta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Yozgat için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL?

Yozgat'ta bugün hava kısmen güneşli ve serin. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar etkili olurken, gün içinde hafif bir ısınma bekleniyor.

Hava Durumu : Kısmen güneşli

En Yüksek Sıcaklık: 13°C

En Düşük Sıcaklık: 2°C

Rüzgar: Hafif esintili

Nem: Orta seviyede

YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

YOZGAT HAVA DURUMU