YOZGAT HAVA DURUMU: 13 Mayıs 2025 Salı günü Yozgat'ta hava durumu nasıl? Yozgat 5 günlük hava durumu tahmini
Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar, 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Yozgat'ta sıcaklıklar nasıl olacak? Yozgat'ta yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Yozgat için günlük hava tahmini ve detaylar…
Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Yozgat'ta da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Mayıs 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 13 Mayıs Salı günü Yozgat'ta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Yozgat için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL?
Yozgat'ta bugün hava kısmen güneşli ve serin. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar etkili olurken, gün içinde hafif bir ısınma bekleniyor.
Hava Durumu : Kısmen güneşli
En Yüksek Sıcaklık: 13°C
En Düşük Sıcaklık: 2°C
Rüzgar: Hafif esintili
Nem: Orta seviyede