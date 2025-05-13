İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek

DEM Parti tarihi kararın ardından harekete geçiyor

YOZGAT HAVA DURUMU: 13 Mayıs 2025 Salı günü Yozgat'ta hava durumu nasıl? Yozgat 5 günlük hava durumu tahmini

YOZGAT HAVA DURUMU: 13 Mayıs 2025 Salı günü Yozgat'ta hava durumu nasıl? Yozgat 5 günlük hava durumu tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar, 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Yozgat'ta sıcaklıklar nasıl olacak? Yozgat'ta yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Yozgat için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Yozgat'ta da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Mayıs 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 13 Mayıs Salı günü Yozgat'ta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Yozgat için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL?

Yozgat'ta bugün hava kısmen güneşli ve serin. Sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar etkili olurken, gün içinde hafif bir ısınma bekleniyor.

Hava Durumu : Kısmen güneşli

En Yüksek Sıcaklık: 13°C

En Düşük Sıcaklık: 2°C

Rüzgar: Hafif esintili

Nem: Orta seviyede

YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

YOZGAT HAVA DURUMU: 13 Mayıs 2025 Salı günü Yozgat'ta hava durumu nasıl? Yozgat 5 günlük hava durumu tahminiYOZGAT HAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti

Balık Ayhan hayatını kaybetti
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.