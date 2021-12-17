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Yozgat güne beyaz örtü ile uyandı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Yozgat güne beyaz örtü ile uyandıYOZGAT Kış mevsiminin çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beklenen kar yağışı başladı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat güne beyaz örtü ile uyandı

YOZGAT Kış mevsiminin çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beklenen kar yağışı başladı. Yozgatlılar güne beyaz örtü ile uyandı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Çalışanlar işyerlerine öğrenciler de okullarına kar yağışı altında gitti. Karayolları ekipleri anayollarda belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına başladı. Karayolları ekipleri il genelinde bin 150 kilometrelik yol ağında toplam 157 personel 50 araçla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 cm kadar ulaşırken hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kente siste meydana geldi. Yozgat Çamlığı Milli Parkında sis ve kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Ahmet Karaduman, "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı. Hayırlı olsun. Kar rahmettir, berekettir. Daha çok yağmasını bekliyoruz, kar yağışına sevindik" dedi.

Yozgat güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat güne beyaz örtü ile uyandı

Yozgat güne beyaz örtü ile uyandı

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İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri

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