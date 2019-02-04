YouTuber Reynmen'in Rekor Kıran 'Derdim Olsun' Şarkısının Klibinin, Çalıntı Olduğu İddia Edildi

YouTube'da 3 milyon 700 bin kişi tarafından takip edilen Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın rekor üzerine rekor kıran 'Derdim Olsun' şarkısının klibinin çalıntı olduğu iddia edildi.

"ESİNLENME DEĞİL BU RESMEN ÇALINTI"

Ünlü YouTuber Reynmen'in 'Derdim Olsun' isimli şarkısı 24 saat dolmadan 6.3 milyon izlenme oranına ulaşmasıyla birlikte YouTubeTürkiye'nin "24 saat içerisinde en çok izlenme" rekorunu kırmıştı. "Derdim Olsun" şarkısının klibi Reynmen'in kanalına yüklendikten 6 saat sonrasında Aleyna Tilki'nin "Dipsiz Kuyum" şarkısıyla 2 ayda ulaştığı 650 bin beğeni rakamını geçmişti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Reynmen'in klibinin 2011 yapımı "Mahna Mahna Killer" kısa filiminden esinlendiğini iddia etti. Bu iddiaların ardından paylaşıma sessiz kalmayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Esinlenme değil bu resmen çalıntı." yorumunu yaptı.

"KLİP VE ŞARKIMIN SİYASİ TARAFA MAL EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Klibinin Muhsin Yazıcoğlu'nun ölümüyle benzetilmesi hakkında da konuşan Reynmen, "Şarkının ya da klibin herhangi bir siyasi tarafa mal edilmesini istemiyorum. O yüzden Allah bilir diyerek geçelim." demişti.