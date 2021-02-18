Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası
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Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası

18.02.2021 21:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:57
Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Erkan Porçay, rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası Twitter'dan açıklama yapan fenomen isim, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu Youtube'da içerik üreten Erkan Porçay adlı fenomen, şikayet üzerine açılan dava sonucu hakkında verilen hapis cezasını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"OLAYI HALA İDRAK EDEBİLMİŞ DEĞİLİM"

Paylaşımında rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktığını söyleyen 594 bin aboneli YouTuber, "Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım." dedi.

Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası
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