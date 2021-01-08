Youtuber Hugola kimdir? Gerçek ismi ne? Nereli, kaç yaşında? Hürkan Gügen kimdir?

Youtube HUGOLA'nın gerçek ismi merak konusu oldu. Peki HUGOLA kimdir, aslen nereli, gerçek adı ne? Youtube Hugola kaç abonesi var? Hürkan Gügen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, doğum tarihi kaç, burcu ne?

Youtube'da 800 bin civarı abonesi bulunan Hürkan Gügen'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki HUGOLA Hürkan Gügen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

YOUTUBER HUGOLA KİMDİR?

Youtube yayıncısı HUGOLA genellikle yüklediği kısa videoları ile tanınıyor. Çoğu zaman videoları trende çıkan HUGOLA'nın gerçek ismi Hürkan Gügen'dir. 2 yıl önceki röportajlarından birinde 18 yaşında olduğunu belirtmiştir. HUGOLA'nın 2000 doğumlu olduğu tahmin ediliyor.

HUGOLA GERÇEK ADI NE?

HUGOLA'nın gerçek ismi Hürkan Gügen'dir. İnstagram'da 200 bin takipçisi bulunan HUGOLA'nın Youtube'da 829 bin abonesi vardır.

Hürkan Gügen'in nereli olduğu hakkında tam bilgi mevcut değildir.