Youtuber Fariz'in duygu sömürüsüne alet ettiği çocuk konuştu! O paralar da sahteymiş

Youtuber Fariz Bahşeliyev tarafından çekilen kurgu videoda su satıcısı rolünü üstlenen küçük çocuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kesinlikle kurguydu. Benden direkt doğaçlama gitmemi istedi. Takıldığım yerde yardım etti. Videonun sonunda bana verdiği paralar da sahteydi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da mendil ve su satan 12 yaşındaki küçük çocuğun yanına gelen sosyal medya fenomeni Fariz, çocuktan para istemiş, bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı fenomene vermişti. Aralarında geçen konuşmalar ise insanların yüreğine dokunmuş, video kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirmişti.

KURGU ÇIKTI

Videonun gündeme bomba gibi düşmesi sonrasında Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçmiş, videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

"PARALAR DA SAHTEYDİ"

Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası gözlerin çevrildiği küçük çocuk da suskunluğunu bozdu. Videonun tamamen kurgu olduğunu belirten 8 yaşındaki M.B.C., "Bana direkt doğaçlama gitmemi istedi. Takıldığım yerde yardım etti. Videonun sonunda bana verdiği paralar da sahteydi" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARI DA ŞOVA ÇEVİRMİŞTİ

Hakkında gözaltı kararı verilen Fariz ise sosyal medya hesabından "Olayın inceliğini bilmeden şu an karşımda tüm medya duruyor. Bütün medya 25 yaşındaki çocuğu karşılarına almış, niye bilmiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir, çok cesaretli bir insanım. Herkesi karşıma alabilecek kadar cesurum. Kitle bunu çok iyi biliyor. O yüzden tutuklanmaktan korkmuyorum. Muhtemelen beni tutuklayacaklar. Hiçbir şeyden korkmuyorum" demişti.

Bu videodan sonra gözaltına alınan fenomen bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.