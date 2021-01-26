Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.

VİDEO TÜRKİYE'Yİ AĞLATMIŞTI

Bağcılar'da Murat Berk Kurubacak isimli 8 yaşındaki çocuk sokakta mendil ve su satarken, yanına gelen sosyal medya fenomeni Fariz 31 lakaplı Umut isimli kişi yanına gelerek para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

ANNE VİDEOYA TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğun annesi S.K., YouTuber Fariz'in büyük oğlunun arkadaşları olduğunu ve küçük çocuğu eğlenceli bir video çekmek için kandırdıklarını söyleyerek, " Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. ifadelerini kulandı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Videoyu çeken kişi hakkında yasal işlem başlatılacak" demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş