Youtuber Çağdaş Özsarı kimdir? Youtuber Çağdaş Özsarı kaç yaşında, nereli?

Antalya Kemer'de zıpkınla avladığı aslan balığının dikeni parmağına batan Youtuber Çağdaş Özsarı, zehirlendi. Özsarı, hastanede tedavi edildi. Peki, Youtuber Çağdaş Özsarı kaç yaşında, nereli? Youtuber Çağdaş Özsarı kimdir?

Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanmıştı. Youtuber Çağdaş Özsarı kimdir? Youtuber Çağdaş Özsarı kaç yaşında, nereli?

YOUTUBER ÇAĞDAŞ ÖZSARI KİMDİR?

Çağdaş Özsarı kendisini şu şekilde tanıtıyor:

Herkese selamlar... Ben çocukluğundan beri denize aşık denize tutkulu ve bu konuda hep sabretmiş birisiyim. Zamanla artık kafaya koyduğum hayallerimi gerçekleştirmek için farklı işlerde çalışarak ufak ufak para biriktirerek, kendime ait olan ilk deniz aracım olan 3.6 metrelik bir bot aldım ve o günden sonra deniz benim ikinci evim oldu... 7 Yaşımdan beri judo yapıyorum. 5 Türkiye şampiyonluğum defalarca 2.liklerim ve 3.lüklerim var. Bir kez avrupa 2. liğim bir kez 3. lüğüm var. Kuşak güreşi Türkiye şampiyonluğum ve 2. liğim var. 8 senedir serbest dalış ve zıpkın avcılığı yapıyorum. Olta balıkçılığını çok sevsem de uzun uzun avlanmaktan sıkılıyorum. Denizin altını görmek görerek seçici avcılık yapmak için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden zıpkın avcılığına daha çok yer veriyorum.