YouTuber, Breath Of The Wild oyunu için istediği modu yapabilene 10 bin dolar ödül verecek

YouTuber PointCrow, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zelda: Breath of the Wild oyunu için çok oyunculu mod tasarlayabilene 10.000$ ödül vereceğini açıkladı.

10 bin dolar ödülü alabilmek için çok oyunculu modun sorunsuz çalıştığı kanıtlandıktan sonra PayPal yoluyla ödeneceğini bildirdi.

Zelda: Breath of the Wild'ı defalarca bitiren BOTW'da speedrun yapan YouTuber şimdi ise çok oyunculu modunu denemek istiyor ve bunu yapabilecek modderlar arıyor.

YouTuber PointCrow'un düzenlediği meydan okumada modderların ödülü alabilmek için yerine getirmesi gereken şartlar ve koşullar şunlar:

I'M PUTTING A $10,000 BOUNTY ON THE CREATION OF A BREATH OF THE WILD MULTIPLAYER MOD



