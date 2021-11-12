YouTuber, Breath Of The Wild oyunu için istediği modu yapabilene 10 bin dolar ödül verecek

YouTuber PointCrow, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zelda: Breath of the Wild oyunu için çok oyunculu mod tasarlayabilene 10.000$ ödül vereceğini açıkladı.

10 bin dolar ödülü alabilmek için çok oyunculu modun sorunsuz çalıştığı kanıtlandıktan sonra PayPal yoluyla ödeneceğini bildirdi.

Zelda: Breath of the Wild'ı defalarca bitiren BOTW'da speedrun yapan YouTuber şimdi ise çok oyunculu modunu denemek istiyor ve bunu yapabilecek modderlar arıyor.

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YouTuber PointCrow'un düzenlediği meydan okumada modderların ödülü alabilmek için yerine getirmesi gereken şartlar ve koşullar şunlar:

Mod 4 kişilik oyuncu desteğine sahip olmalı.

Oyuncular arasında çarpışma mekaniği olmak zorunda değil. Ancak çevredeki değişimler diğer oyuncular tarafından da görülmeli.

Haritada herhangi bir yere beraber gitme konusunda kısıtlama olmamalı.

Envanterler ortak olmamalı. Örneğin bir oyuncu bir çubuğu eline alırsa, diğer kişinin envanterinden o çubuk kaybolmalı.

Çok oyunculu mod oyunun ilk haritalarından başlamamalı.

P2P sunucu kullanılmamalı.

PointCrow, yapılan modla 1 veya 2 hafta YouTube ve Twitch üzerinden yayın yapacak. Mod yapımcısı buna izin vermeli.

Mod ödeme sonrası sadece yayıncı için değil tüm oyuncular için ücretsiz olarak yayınlanmalı.

Yapılacak olan mod Breath of the Wild'ın devam oyunu duyurulmadan en az iki ay önce bitmiş olmalı.

Mod fonskiyonel olmalı ve en az 28 FPS ekran tazeleme oranında çalışmalı.

Çok oyunculu modun Switch'te çalışması gibi bir şart yok. CEMU ile PC'de oynayabilmek yeterli.

I'M PUTTING A $10,000 BOUNTY ON THE CREATION OF A BREATH OF THE WILD MULTIPLAYER MOD



terms & conditions read here: https://t.co/oOfIbZQQTa #breathofthewild #botw #zelda pic.twitter.com/e287bFE740 — eric (@PointCrow) November 10, 2021

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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