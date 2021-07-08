YouTube music ücretli mi? YouTube Müzik internetsiz çalışıyor mu? YouTube Müzik ücreti ne kadar?
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YouTube music ücretli mi? YouTube Müzik internetsiz çalışıyor mu? YouTube Müzik ücreti ne kadar?

YouTube music ücretli mi? YouTube Müzik internetsiz çalışıyor mu? YouTube Müzik ücreti ne kadar?
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Google'ın platformlarından biri olan YouTube, Youtube Music ve Youtube Premium gibi farklı içerikler de sunmakta. Bu kapsamda YouTube music ücretli mi? YouTube Müzik ücreti ne kadar? YouTube Müzik internetsiz çalışıyor mu? YouTube Premium kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

YouTube music ücretli mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Google'ın online video platformu olan YouTube, pek çok konuda öne çıkmaya devam ediyor. Online müzik servisi YouTube Music'i, Spotify ve Apple Music'e alternatif olarak 2015 yılında piyasaya sunmuştu. 50 ülkede kullanımda olan YouTube Music Türkiye'de ise 2019 yılında kullanıcılara açıldı.

YOUTUBE MUSİC ÜCRETLİ Mİ?

YouTube Müzik'i ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz. Kullanıcılar, videolarda reklam görmemek ve internet bağlantısı olmadan, arka planda ya da videonun yüklenmesini beklemeden müzik dinlemek için de bu uygulamayı YouTube Müzik Premium üyeliğiyle birlikte kullanabilir.

YouTube Müzik ücreti ne kadar?

Kullanıcıların kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturma imkanı sunan YouTube Music'in iki temel versiyonu bulunuyor. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda reklam gösterimi yapılırken, reklamsız olan YouTube Music Premium ise aylık 16.99 TL olarak sunuluyor.

YouTube Müzik internetsiz çalışıyor mu?

YouTube Music Premium üyesiyseniz en sevdiğiniz şarkıları ve videoları mobil cihazınıza indirerek internet bağlantısı olmadan müzik dinleyebilirsiniz. İndirilen içerikleri saklamak için en az 30 günde bir yeniden internete bağlanmanız gerekir.

YouTube Premium kaç TL?

YouTube'taki videoları reklamsız olarak kullanıcılara sunan YouTube Premium'un Türkiye fiyatı aylık 16.99 TL olarak duyuruldu. YouTube Premium'un 5 kişiye kadar kullanım imkanı sunulan Aile paketi üyeliği ise aylık 25.99 TL olarak belirlendi.

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YouTube music ücretli mi? YouTube Müzik internetsiz çalışıyor mu? YouTube Müzik ücreti ne kadar? - Haberler
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