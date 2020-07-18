Youtube'da 600 milyon izlendi Türkiye'de Rap müziğin çıkış yaptığı yıllarda Heijan ile birlikte yaptığı şarkılarla tıklanma rekorları kıran Muti'nin hayatı tam bir başarı hikayesi.

Kendi imkanlarıyla müziğe başlayan Muti büyük yapım şirketlerini arkasına almadan Youtube'da fenomen oldu. Kendine has tarzıyla ve şarkı sözleriyle büyük bir hayran kitlesi uyandıran genç rapçi şu an Türkiye'deki birçok stardan daha fazla izlendi ve tıklandı. Muti, 1 yıldır üzerinde çalıştığı ve yeni çıkardığı 6 parçalık albümüyle Afrika müziği ile Trap'i harmanlayarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Ülkemizde örneği çok az olan Afro Trap müzik türünde albüm yapan Muti albüm ismini "Afrodizyak" olarak seçti. İçinde Heijan'la iki adet düeti olduğunu da söyleyen Muti'nin son albümü "Afrodizyak" 3 Temmuz itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.





Kaynak: Snob Magazin