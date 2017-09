Yörüklerin Asırlık Lezzeti: Gömbe Tepsi Kebabı

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın gözde turistik merkezlerinden Kaş'ta denizden bin 200 metre yükseklikteki Gömbe Yaylası'nda Yörüklerin bir asırlık lezzeti olan Gömbe tepsi kebabı, ilçeyi ziyaret edenlerin beğenisini topluyor.



Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'ndaki evlerin ve restoranların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Gömbe tepsi kebabının lezzeti, sedir, çam ve ardıç ağaçlarıyla kaplı dağlarda kekikle beslenen oğlaklardan kaynaklanıyor. Sadece bölgede yetişen oğlakların ön ayakları ve kaburga kemiklerinden yapılan kebap, ziyaretçilerin ve turistlerin ilgisini çekiyor.



"Kaş'ta gastronomi turizmini çok önemsiyoruz"



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden Kaş'ın güneş, kum ile deniz turizminin yanı sıra yayla ve gastronomi turizmiyle de ön plana çıktığını söyledi.



Gömbe Yaylası'nın bu bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Kocaer, yaylaya gitmenin nedenlerinden birisinin ünlü tepsi kebabı olduğunu ifade etti.



Gömbe tepsi kebabını tadan kişilerin en kısa sürede yeniden yaylaya gelmek istediğini dile getiren Kocaer, "Kaş'ta alternatif turizmleri geliştirmek adına gastronomi turizmini çok önemsiyoruz. Yöresel kebabımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Gelen misafirlere mutlaka tattırıyoruz." dedi.



Kaş'ta tatil seçeneğinin çok olduğuna dikkati çeken Kocaer, ziyaretçilerin kebabın ardından Sedir ormanlarından çıkan kaynak sularından içilebileceğini dile getirdi.



Süt oğlakların ön ayak ve kaburgasından yapılıyor



Gömbe tepsi kebabı ustası Ümit Kale, kebabın lezzetinin sırrının yaylada otlayan oğlaklar olduğunu kaydetti.



Kebabın, yaylalarda beslenen bir yaşına basan süt oğlaklarının ön ayakları ve kaburga kemiklerinden yapıldığına dikkati çeken Kale, "Oğlaklar dağlarda kekikle beslendiği için bölgede 'kekik kokulu et' diye adlandırılıyor. Oğlak etini taş fırında ortalama bir saat 45 dakika pişiriyoruz. Et çok yumuşak bir hal alıyor." dedi.



Kale, yaylanın Antalya şehir merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta olduğunu belirterek, kebabı yemek için kent merkezinden her hafta gelen müşterileri olduğunu vurguladı.