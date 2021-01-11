'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)

Lazer teknelojisiyle çözülen cinayetlerden birisi de Bursa'da 2019 yılında meydana geldi: Ekiplerin çalışması sonucu Bursa'da 2019 yılının Haziran ayında, çay bahçesinde oturduğu esnada sırtına isabet eden yorgun mermi sonucu Milayim Hastürk (47) hayatını kaybetti.

Lazer teknelojisiyle çözülen cinayetlerden birisi de Bursa'da 2019 yılında meydana geldi:

Ekiplerin çalışması sonucu Bursa'da 2019 yılının Haziran ayında, çay bahçesinde oturduğu esnada sırtına isabet eden yorgun mermi sonucu Milayim Hastürk (47) hayatını kaybetti. Eren Barış Yüksel de (17) yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, lazer teknolojisinin yardımıyla mermilerin çıktığı tabancayı Ozan Keskin'in (26) ateşlediği tespit edildi. Keskin'e 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN