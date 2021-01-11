'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)
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'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)

11.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:08
'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)

Lazer teknelojisiyle çözülen cinayetlerden birisi de Bursa'da 2019 yılında meydana geldi: Ekiplerin çalışması sonucu Bursa'da 2019 yılının Haziran ayında, çay bahçesinde oturduğu esnada sırtına isabet eden yorgun mermi sonucu Milayim Hastürk (47) hayatını kaybetti.

Lazer teknelojisiyle çözülen cinayetlerden birisi de Bursa'da 2019 yılında meydana geldi:  

Ekiplerin çalışması sonucu Bursa'da 2019 yılının Haziran ayında, çay bahçesinde oturduğu esnada sırtına isabet eden yorgun mermi sonucu Milayim Hastürk (47) hayatını kaybetti. Eren Barış Yüksel de (17) yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, lazer teknolojisinin yardımıyla mermilerin çıktığı tabancayı Ozan Keskin'in (26) ateşlediği tespit edildi. Keskin'e 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası  verilmişti.


'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)
'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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