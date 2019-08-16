Yöresel ürünler Osmaneli'nde büyük istihdam imkanı sağlayacak

16.08.2019 12:16

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki yöresel ürünler Osmaneli'nde kadınlar için büyük istihdam imkanı sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İtalya Büyükelçisini ziyaret ederek "Lefke Bezi" hakkında bilgi verip işbirliği için destek isteyecek. Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Lefke bezi artık ünü Türkiye sınırlarını aşan tarih kokan el yapımı tekstil ürünü olurken, Osmaneli Belediyesi Osmaneli'ni büyütmek ve yükseltmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Osmaneli işbirliği yaptığı 22 üniversite ile ürettiği projelerle göz dolduruyor. Osmaneli halkı kendi belirlediği yöneticilere tam destek olarak birlik ve beraberlik içinde yükselişine devam ediyor. Osmaneli Belediyesi hizmet için, Osmaneli hedefleri için her kurum ve kuruluşla, kamu ve özel sektör yöneticileri ile ve de tüm siyasi partilerle işbirliği içinde hedeflerine yürüyor. Osmaneli hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar güzel bir kent olma yolunda durmadan çalışıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA