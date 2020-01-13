13.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:02

Erzurum'un Oltu ilçesinde yöresel lezzetler gün yüzüne çıkarılıyor.



Oltu ve çevre ilçelerde geçmişte yapılan ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş lezzetler dut çullaması, pestil kayganası, mantı, siron, erişte, kete, katmer, tandır ekmeği, fırın haçaporu, kavut aşı, kuymak hasuta, cağ kebabı gibi yemekler yapılarak tanıtıldı.



Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü lisans katılımı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Oltu yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeniden yaparak, projeye katılan konuklara ikram ettiler.



Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Cavit Yeşilyurt, "Bugün Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu sosyal sorumluluk projelerinden birisini icra ediyoruz bugünkü projemizde Oltu ve yöresinin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini tanıtmak istedik. Aslında buradaki yiyeceklerimizin tamamı unutulmaya yüz tutmuş değil onları da diğerlerinin yanında yaptık. Mesela Hasuta, haşıl, siron bunlar unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz bunları misafirlerimizle birlikte paylaştık.Oltu'da daha neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Bu yiyeceklerin ne kadar sağlıklı olduğunu da görmüş olduk. Bu proje bize cesaret verdi" diye konuştu.



Proje sorumlusu Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Dr. Mualla Çil ise projenin amacının geçmişte unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin tekrar günümüzde yaşatmak olduğunu belirterek, "Özellikle genç nesillerimize tattırmak amacı ile hazırlamış olduğumuz bir proje oldukça ilgi toplandığının inancındayım. Yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.



Ormancılık bölümü birinci sınıf öğrencisi Muammer Aksan da "Oltu'muzun yöresel unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini tanıtmak için bir proje yaptık. Ablalarımızın yardımıyla tatmadığımız lezzetleri gün yüzüne çıkarmak için böyle bir proje yaptık. İnşallah beğeni olacak" dedi.



Tandır sahibi yöresel yemekler ustası Munine Macit ise, "Bugün yöremizin yemeklerini tanıtmak için buradayız. Dut çullaması, pestil kayganası, mantı, siron, erişte, kete, katmer, tandır ekmeği, fırın haçaporu, kavut aşı, kuymak hasuta, bunları inşallah tanıtacağız bunlar unutulan yemekler olduğu için bunları tanıtmak amacı ile buradayız, tanıtmaya çalışacağız" dedi.



Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Ahmet Karahasan ise, "BAP projesi kapsamında Oltu yöresinde unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi tanıtmak amacı ile okulumuz desteği ile hocamız Mualla Çil ile böyle bir proje yapmak istedik, umarım başarılı oluruz. Umarım beğenilir unutulan bu yemeklerimizi insanlara tekrar hatırlatırız. Amacımız bu bize bu desteği veren herkese teşekkür ederiz" dedi.



Yöresel Lezzetler projesi tanıtım toplantısına Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Dekanı Prof.Dr. Aslan Gülcü, Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Cavit Yeşiyurt, Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Cengiz, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu Halkeğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver'in yanı sıra birçok öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA