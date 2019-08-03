Yönünü kaybeden carettaları denizle buluşturdu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde karadaki ışık fazlalığı nedeniyle yönlerini kaybeden caretta caretta kaplumbağaları bir vatandaşın yardımıyla denizle buluşabildi.

Demirtaş Mahallesi'ndeki sahilde bulunan caretta caretta yavrularınin denize gitmek yerine yola doğru gittiğini gören Kemal Güneş, hayvanların denize gitmesi için çaba harcadı. Hayvanların yönünü değiştirerek denizle buluşmalarını sağlayan Kemal Güneş, bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştı.

Caretta caretta yavruları için nöbet tuttuğunu söyleyen Kemal Güneş, bu hayvanların zaman zaman karadaki ışığa yönelerek öldüklerini bildiği için evine yakın sahile gelerek nöbet tuttuğunu anlattı. Burada geceleri zaman geçirdiğini kaydeden Kemal Güneş, sabaha karşı yuvadan çıkan hayvanların yönlerini kaybettiğini, bunun üzerine de cep telefonu ışığıyla onların denize gitmelerine yardım ettiğini belirtti.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan ise caretta carettaların yuvalarının yerini bilmesi ve buraya yumurtlamaya gelmeleri için kendi kendilerine denize ulaşması gerektiğini söyledi. Caretta carettaların ay ışığıyla yönlerini bularak denize ulaştıklarını anlatan Kayhan, zaman zaman ışığın fazlalığı nedeniyle hayvanların yönlerini karıştırdıklarını vurguladı. Şerefnur Kayhan, 'Zaman zaman taşınarak suya bırakılan caretta caretta yavruları için uyarılarda bulunmuştuk. Bu vatandaşımız bilinçli bir davranış göstererek kaplumbağaların kendi çabalarıyla denize ulaşmalarını sağlamış ve örnek bir davranışta bulunmuş' dedi.

Kaynak: DHA