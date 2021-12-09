Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: Millet İttifakı, Cumhur'a 7.7 puan fark attı
Türkiye seçim iddialarının gölgesinde neredeyse her gün yeni bir anket çalışmasıyla karşı karşıya kalıyor. Muhalefetin erken seçim çağrıları iktidar kanadında karşılık bulmazken, son anketlerde muhalefetin yavaş yavaş iktidarı geride bıraktığı görülüyor. Bu anketlerden biri de Yöneylem Araştırma'dan geldi. Kamuoyuyla paylaşılan yeni anketin sonuçlarına göre, olası bir seçimde AK Parti yüzde 24.3, CHP ise yüzde 25.6 oy alırken, Millet İttifakı'nın Cumhur'a 7.7 puan fark attığı görülüyor.
Yöneylem Araştırma'nın gerçekleştirdiği son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Şirketin koordinatörü Derya Kömürcü'nün detaylarını Halk TV'de paylaştığı anket, Türkiye'nin 26 istatistiki bölgesindeki 27 ilde yapıldı. 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan anket 2002 kişi ile ve yüzde 95 güven aralığında gerçekleştirildi.
Anketin en dikkat çeken tablosu, katılımcılara yöneltilen "Bu pazar seçim olsa kime oy veririsiniz?" sorusundan çıktı. Buna göre; Ak Parti yüzde 24.3, CHP yüzde 25.6, İyi Parti yüzde 10.6, Mhp yüzde 5.2, HDP yüzde 7.8 oranında oy aldı.
Ankete göre CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önüne geçti.
Ortaya çıkan tabloya göre CHP, Avrasya Araştırma'nın gerçekleştirdiği anket çalışmasının ardından ikinci kez bir ankette birinci parti olarak yer aldı.
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