Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: Millet İttifakı, Cumhur'a 7.7 puan fark attı

Yöneylem Araştırma'nın gerçekleştirdiği son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Şirketin koordinatörü Derya Kömürcü'nün detaylarını Halk TV'de paylaştığı anket, Türkiye'nin 26 istatistiki bölgesindeki 27 ilde yapıldı. 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan anket 2002 kişi ile ve yüzde 95 güven aralığında gerçekleştirildi.

İYİ PARTİ YÜZDE 10.6 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Anketin en dikkat çeken tablosu, katılımcılara yöneltilen "Bu pazar seçim olsa kime oy veririsiniz?" sorusundan çıktı. Buna göre; Ak Parti yüzde 24.3, CHP yüzde 25.6, İyi Parti yüzde 10.6, Mhp yüzde 5.2, HDP yüzde 7.8 oranında oy aldı.

İTTİFAKLAR ARASINDAKİ FARK 7.7 PUANA ÇIKTI

Ankete göre CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önüne geçti.

AVRASYA ARAŞTIRMA DA BENZER BİR SONUÇ PAYLAŞTI

Ortaya çıkan tabloya göre CHP, Avrasya Araştırma'nın gerçekleştirdiği anket çalışmasının ardından ikinci kez bir ankette birinci parti olarak yer aldı.

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