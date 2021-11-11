Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti - Haberler
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Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin 27 ilde 2 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği anketten AK Parti % 31.8, CHP % 30.3, İYİ Parti % 13.1 ve MHP % 6.4 çıktı. Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü.

Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. "Türkiye siyaset paneli" adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; Ak Parti oy kaybediyor. Chp'ye olan destek artıyor.

Araştırmaya katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar ve "oy kullanmayacağım" diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 31.8

CHP: Yüzde 30.3

İyi Parti : Yüzde 13.1

HDP: Yüzde 10.6

MHP: Yüzde 6.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

Gelecek Partisi: Yüzde 0.7

TİP: Yüzde 0.7

Ekim ayı itibarıyla Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oyu yüzde 43.4, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38.2 olarak belirlendi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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