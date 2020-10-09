Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu
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Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu

09.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:30
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar ortadan kayboldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirkubuz, işin sorumlularını ifşa edip mahkemeye vereceğini söyledi.

"Masumiyet", "Üçüncü Sayfa" ve "Kader" gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu söyledi.

"FAİLLER NETLEŞTİĞİNDE İFŞA EDECEĞİM"

Twitter hesabından 2015 yılında çektiği "Bulantı" filminin senaryosunun cilt halinde eline geçtiğini belirterek, takipçilerinde benzer durumlarda kendisine ulaşmalarını isteyen yönetmen, "İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili Tweet'i siliyoruz. Konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. 'Bulantı' gibi buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu
Haber Yorumları (1)
YAHYA: Bilgisayarında kopi yokmu?
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