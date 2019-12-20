Yönetmen Tunç Başaran Bandırma'da toprağa verildi

20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden yönetmen Tunç Başaran, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.



81 yaşında vefat eden Tunç Başaran'ın cenazesi, dün İstanbul Şakir'in Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi. Bandırma Haydar Çavuş Camii'ndeki cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. cenazeye Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı. Başaran, ilçe kabristanına defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA