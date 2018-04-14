Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentilerine Özel Teknoloji Buluşması

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin 1., 2. ve 3. dönem mentileri, Turkcell Teknoloji Zirvesi'nin kapsamında düzenlenen "İnovasyon Yönetiminde ve Teknolojide Yeni Ufuklar" başlıklı özel oturuma katıldı.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nden 96 menti, Turkcell Teknoloji Zirvesi bünyesinde kendileri için özel olarak tasarlanan kapalı bir oturumda, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yanı sıra Massachusetts Institute of Technology (MIT) Auto ID Lab'in Direktörü Prof. Brian Subriana ve MIT Dijital Öğrenim Ofisi Direktörü Erdin Beshimov ile buluştu. Mentiler, kendileri için düzenlenen "İnovasyon Yönetiminde ve Teknolojide Yeni Ufuklar" başlıklı özel seminerde, teknoloji ve inovasyon dünyasını Subirana ve Beshimov'dan dinlediler. Buluşmada, strateji ve yönetim kurullarının teknolojiyi değerlendirmedeki rolü tartışıldı.

Kendisi de YKKD Sertifika ve Mentorluk Programının 2. ve 3. dönemi mentorları arasında yer alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, oturumun açılışında yaptığı konuşmada teknoloji ve inovasyon odaklı yolculuklarında en değerli iş ortaklarından biri olan MIT'yi Türkiye'nin lider kadınlarıyla buluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. İnovasyonla desteklenen yeni nesil teknolojilerin hayatımıza katkılarına değinen Terzioğlu, "Bu teknolojilerin yeteneklerinden şimdi faydalanmalıyız, yarın değil. Eğer bugün onları kullanmaya başlamazsanız bu teknolojilerin sizi kurtarmasını bekleyemezsiniz, yarın kaçırılmış bir fırsat olacaktır. Önümüzdeki dönemde yeni nesil teknolojiler daha fazla öne çıkacak. Bununla birlikte insan her zaman en önemli unsur olacak" dedi.

Katılımcılarla etkileşimli bir sunum yapan MIT Auto ID Lab Direktörü Prof. Brian Subirana, yönetim ekipleri için teknolojiye hakimiyetin kritik olduğunu vurguladı. Yönetim ekipleri tarafından yanlış teknolojilere yapılan yatırımın risk teşkil ettiğini belirten Subirana, "Yönetimde dijital düşünce tarzına geçiş yapılması gerekiyor. Çünkü artık günlük hayatla ve işle ilgili tüm süreçler dijital dünyada konumlanıyor. Teknoloji ve pazardaki değişimler, değerlerin evrilmesi ve inovasyon, dönüşümü tetikleyen üç güç olarak gözükmektedir" dedi.

Prof. Subirana katılımcıları , karşılıklı konuşmaya dayalı ticari ürünler geliştirmeye ve bu ürünlerde kullanılacak sesin kadın veya erkek sesi olmasına ne şekilde karar verileceğini yönetim kurulu toplantılarında görüşmeye teşvik etti.

MIT Dijital Öğrenim Ofisi Direktörü Erdin Beshimov ise "Teknoloji doğru kullanımla büyük fırsatları barındırıyor. Bununla birlikte inovasyon ve teknolojik gelişim, ihtiyaçlardan dolayı doğuyor. Bu açıdan baktığımız zaman şu an çevremizde pek çok şey, geleceğin inovasyon konusu olabilir ve yeni bir teknolojinin doğmasına neden olabilir" diye konuştu.