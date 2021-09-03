Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti

Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü astsubay Mehmet Tolga Çapar (29), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü astsubay Mehmet Tolga Çapar (29), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden

astsubay Mehmet Tolga Çapar yönetimindeki 31 BD 275 plakalı otomobil, yol ayrımında yön tabelasının direğine çarptı. Araç hurdaya dönerken Çapar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Çapar, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Umut Meraş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:31:49. #1.15#

title