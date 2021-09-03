Yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü astsubay Mehmet Tolga Çapar (29), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü astsubay Mehmet Tolga Çapar (29), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah erken saatlerde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden

astsubay Mehmet Tolga Çapar yönetimindeki 31 BD 275 plakalı otomobil, yol ayrımında yön tabelasının direğine çarptı. Araç hurdaya dönerken Çapar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Çapar, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul