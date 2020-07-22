Yolüstü lezzet durağının tescilli ikilisi yolculara mola verdiriyor
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Yolüstü lezzet durağının tescilli ikilisi yolculara mola verdiriyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinin coğrafi işaretli tost ve ayranı, İstanbul-İzmir kara yolundan geçerken mola verip bu lezzeti tatmak isteyenlerden ilgi görüyor.

22.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:49

Balıkesir'in Susurluk ilçesinin coğrafi işaretli tost ve ayranı, İstanbul-İzmir kara yolundan geçerken mola verip bu lezzeti tatmak isteyenlerden ilgi görüyor.

Ünü ilçe sınırlarını aşan "Susurluk Ayranı" ve "Susurluk Tostu", ekmeği ve peynirinin üretilmesi, tesislerde çalışanlarıyla 600'ü aşkın kişinin istihdam edilmesi sayesinde bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Kentteki tesislerde mola verenlerin ilk tercihlerinden olan tost ve ayran, yurt içinde olduğu kadar yurt dışından gelen birçok turist tarafından da biliniyor.

Yolu Susurluk'tan geçenler hem ekmeği ve peyniri ile tostun hem de manda ve inek sütüyle farklı bir lezzete sahip ayranın tadına bakmak için kontak kapatıp mola veriyor.

"Ayrancı Şükrü, Susurluk'taki bütün işletmelere ilham kaynağı oldu"

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin "tost ve ayranın başkenti" olduğunu söyledi.

Güney, 1960 yılında derme çatma bir binada yaşayan Ayrancı Şükrü ve eşinin, bölgede bulunan manda ve ineklerden elde edilen sütün yoğurdundan ayran yapmaya başladığını anlattı.

"O dönemde, ilçe merkezinden geçen yoldan dolayı vatandaşlara hizmet verebilmek için üretimini artıran Ayrancı Şükrü, Susurluk'taki bütün işletmelere ilham kaynağı oldu." diyen Güney, yol üzerinde Belediyeye ait 3 tesisin bulunduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Güney, şunları kaydetti:

"Ayranımız gerçekten mükemmel, taze. Tostumuz da kaşarıyla, sucuğuyla, yağı ve ekmeğiyle mükemmel bir şekilde üretilmiştir. Ekmeği ve yoğurdu kendimiz üretmekteyiz. Peyniri de yakında tesis oluşturarak üretimini yapacağız. Hijyen şartları son derece mükemmel. Susurluk'tan geçen herkes burada durur, ayran burada içilir. Buradan geçen bütün herkesi burada misafir etmeye hazırız, bekliyoruz. Ayran ve tost Susurluk'ta yenir, içilir. Buraya gelip bir defa tost yiyen ayran içen biri mutlaka bir daha gelir."

"Diğer yediğimiz tostlardan farklı"

Sakarya'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine giderken Belediye tesisinde mola veren Murat Söğütoğlu da Susurluk Ayranı'nın ününü duyduğunu, ailece tadına bakmak için durduklarını anlattı.

Söğütoğlu, "Ayranın tadına baktık, gayet de güzel, yağlı hoş bir lezzeti var. Damak da hoş bir lezzet bırakıyor. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Bahar Topal, Bursa'dan Denizli'ye dönüş yolunda Susurluk'ta tost ve ayranın tadına bakmak için mola verdiklerini dile getirdi.

İstanbul'dan Ayvalık'a tatile giden Egemen Aydınlıoğlu ise bu damak tatlarını çok beğendiklerini ifade ederek, "Burada kullanılan peynirin özel olmasından dolayı güzel bir tat veriyor. Diğer yediğimiz tostlardan farklı, ekmeğinin de güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yolüstü lezzet durağının tescilli ikilisi yolculara mola verdiriyor

Kaynak: AA

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