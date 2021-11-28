Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

Köyceğiz'de bir evin bahçesine giren kirpi bahçe kapısının korkuluklarına sıkışması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Köyceğiz'de bir evin bahçesine giren kirpi bahçe kapısının korkuluklarına sıkışması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Köyceğiz ilçesi Ulu Camii Mahallesi Çetin Altan Caddesi üzerindeki eve giren oklu kirpi, çıkışta bahçe kapısının tellerine sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bahçe kapısının teline sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - MUĞLA

Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title