Yolunu şaşıran flamingo doğal yaşam alanına kavuşturulacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolunu şaşıran flamingo doğal yaşam alanına kavuşturulacak!

Bültenler - Haberler | Güncel
Yolunu şaşıran flamingo doğal yaşam alanına kavuşturulacak!

Gümbet Mahallesi'nde bir dere yatağında yavru bir flamingo dolaştığı bilgisini alan Bodrum Belediyesi Sosyal Medya Ekibi durumu ilgili birimlere bildirdi.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarına duyarlı vatandaşlar tarafından gönderilen bir mesajla, Gümbet Mahallesi'nde bir dere yatağında yavru bir flamingo dolaştığı bilgisini alan Bodrum Belediyesi Sosyal Medya Ekibi durumu ilgili birimlere bildirdi.

Bölgeye ulaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan flamingo, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen flamingonun ilk kontrolleri yapıldı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğu anlaşılan flamingo,gözetim altına alındı. Sevimli flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek. Ardından flamingonun doğal yaşam alanına geri dönmesi sağlanacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yolunu şaşıran flamingo doğal yaşam alanına kavuşturulacak!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:31:41. #1.15#

title