'Yolunu kaybeden' Fransız sanatçılar, Türk makamlarında müziği keşfetti

15.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:48

Fransız grup Ishtar (İştar), Türkçe, Rumca ve Ermenice şarkılarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyor. Osmanlı makam müziğini keşfeden grubun repertuarında Batının ve Doğunun geleneksel müzikleri yer alıyor. İştar ile Lyon'da buluştuk. View on euronews