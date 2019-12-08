Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu

08.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:26

Batman'da 12 yaşındaki bir çocuk, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil, Batman-Siirt çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Songül Acar'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Acar'ın cesedi, 112 acil sağlık ekiplerince, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.



Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kazaya tepki gösteren vatandaşlarla görüşerek sakinleştirdi.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA