Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Durağı'nda meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünde seyreden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Göker'e çarptı. Yaralanan Göker, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA