Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Enes, hayata tutunamadı.
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Enes, hayata tutunamadı.

11.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:43

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Enes, hayata tutunamadı.

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçerken araba çarpan ve 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti.

Kaza Pazar günü saat 23.00 sularında İznik-Bursa yolu Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşında geçmek isteyen 10 yaşında ki Enes Güler'e, K.A. idaresindeki 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan minik Enes, burada tedavi altına alındı.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Pazar günü geçirdiği trafik kazasının ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Enes Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, polis otomobil sürücüsü K.A.'yı gözaltına aldı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Enes, hayata tutunamadı.

Kaynak: İHA

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