Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü
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Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş (53), bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş (53), bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 T 7698 plakalı taksi ile Karabağlar yönünden Konak istikametine giden V.K., yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle, savrulan Karataş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karataş'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis ve olay yeri ekipleri de kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Karataş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü V.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; taksinin çarpması sonucu savrulan Asım Karataş, yola düşüyor. Ardından çevredekiler koşarak kaza noktasına yardıma geliyor.

Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçen yayaya taksi çarptı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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