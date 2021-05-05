Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA - Haberler | Yerel

Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı Yiyecek arayan kaplumbağanın hastanenin acil servisine hızla ilerlemesi şaşırttı Denizli'nin Buldan ilçesinde, yiyecek aradığı hastane bahçesinde yolunu şaşıran kaplumbağanın, acil servise doğru hızla ilerlediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı

Yiyecek arayan kaplumbağanın hastanenin acil servisine hızla ilerlemesi şaşırttı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde, yiyecek aradığı hastane bahçesinde yolunu şaşıran kaplumbağanın, acil servise doğru hızla ilerlediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesine giren kaplumbağayı, görenlerin ilgisini çekti. Hastane bahçesine giren kaplumbağa, yiyecek arayışı esnasında yolunu kaybederek bir anda acil servise yöneldi. Hızlı adımlarla acil servise doğru ilerleyen kaplumbağanın, beklenmedik bir şekilde acile yönelmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaplumbağayı gören hastane çalışanları ve vatandaşlar kaplumbağanın hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Acil servise kadar ilerleyen kaplumbağa daha sonra gideceği bölgenin hastane olmadığını anlayarak geldiği hızla yeşil alanlara doğru hızla ilerledi. Yiyecek aradığı düşünülen kaplumbağa kendini yeşillikler arasında değil de beton zeminde bulmasıyla birlikte daha sonra geldiği alana geri döndü.

Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı
Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı
Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı
Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA

'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
ESENLER'DE TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ ALMA KAVGASI KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Diego Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:02:55. #1.15#

title