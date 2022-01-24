Yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuğun imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Haberler
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Yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuğun imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuğun imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkeze bağlı Koruk köyünde rahatsızlanan Havin Karadağ'ın yakınları ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolu ulaşıma açarak köye ulaştı.

Ekiplerce yürütülen özverili çalışmalar sonucu rahatsızlanan Karadağ, güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Karadağ, Bitlis, Havin, Güncel, Haber

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