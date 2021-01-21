Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 2 metreyi aştı. Kardan yolu kapanan Beşağaç köyünde dün gece rahatsızlanan Cemile Acar'ın (36) ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KEPÇENİN AĞZINA BATTANİYE SERDİLER

Acar'ı almaya giden sağlık ekibi ambulansla köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi'ne haber verildi. İş makinesiyle köye ulaşan karla mücadele ekipleri, kepçenin ağzına battaniye sererek, aldıkları Acar'ı ambulansa ulaştırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Cemile Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL